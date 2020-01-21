Грузия намерена вдвое сократить время проезда от Красного моста до границы Турции

Китайские Guizhou Highway Engineering Group и China National Technical Import and Export Corporation должны построить самую трудную часть грузинского участка европейского транспортного коридора Е-60 «Восток-Запад», связывающего французский Брест со Средней Азией.

Как передает Report со ссылкой на сообщение, опубликованном на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии, с китайскими компаниями - победителями тендера уже подписано соглашение. Строители обязаны уложиться в три года.

Участок Е-60 пролегает через Рикотский перевал и является частью трассы Шорапани-Аргвети. На самом трудном участке протяженностью 14,7 км должна быть построена четырехполосная цементно-бетонная дорога, 14 мостов и 12 тоннелей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.



В Грузии Е-60 начинается в порту Поти на побережье Черного моря и заканчивается на границе с Азербайджаном, длина грузинской части составляет 392 километра. Второй по величине европейский транспортный коридор завершается в городе Иркештаме, Кыргызстан.





В общей сложности на Рикотском перевале планируется строительство дороги длиной до 51,6 км, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля. Задача — сократить вдвое время на дорогу от Красного моста на границе с Азербайджаном до села Сарпи на границе с Турцией со стороны Аджарии. Сейчас это расстояние можно проехать на автомобиле за 8 часов.





Строительство дороги должно полностью завершиться в июне 2022 года.





Проект финансируется Азиатским банком развития, который выделил Грузии кредит в размере более 202 млн долларов США.



В 2019 году на инфраструктурные проекты в Грузии было выделено 1,5 млрд лари (508 млн долларов). Это позволило отремонтировать около 800 км дорог и 52 моста, почти в четыре раза больше по сравнению с 2018 годом.





Всего в стране насчитывается семь тысяч километров дорог международного и внутригосударственного назначения, 1 600 мостов и 32 тоннеля.



Guizhou Highway Engineering Group является частной компанией, специализирующейся на возведении цементно-бетонных дорожных сооружений, а также железных дорог. Государственная China National Technical Import and Export Corporation занимается инвестициями в технологии и продажей готовых технических решений.



Китайские компании уже несколько лет активно занимаются строительством и ремонтом грузинских дорог. Участок скоростной автомагистрали «Восток-Запад» Чумателети-Хеви на Рикотском перевале строит China State Construction Engineering Corporation. China Railway 23rd Bureau Group заключила соглашение на строительство участка автомобильной дороги 13 км Квешети-Коби с девятикилометровым тоннелем на грузино-российской границе. Тоннель шириной 15 м собираются прорыть под Крестовым перевалом — от села Цкере до села Коби.





Цементно-бетонные дороги активно строят и в других странах на территории бывшего СССР. Украинское правительство выделило в 2020 году на обновление дорожной инфраструктуры 74,4 млрд гривен (3 млрд долларов). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил государственной компании «Узавтойул» и ее партнерам использовать при строительстве автомобильных дорог только цементобетонное покрытие, полностью отказавшись от асфальта.