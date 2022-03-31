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Грузия присоединилась к резолюции по Транскаспийскому маршруту Восток-Запад

Грузия присоединилась к резолюции по Транскаспийскому маршруту Восток-Запад Грузия присоединилась к подписанной Азербайджаном, Турцией и Казахстаном резолюции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.
Инфраструктура
31 марта 2022 г. 13:39
Грузия присоединилась к резолюции по Транскаспийскому маршруту Восток-Запад

Грузия присоединилась к подписанной Азербайджаном, Турцией и Казахстаном резолюции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

В документе подчеркнута важность развития транспортных коридоров и повышения транзитного потенциала, усиления сотрудничества сторон в области интеграции коридора в международную транспортную систему.

В резолюции также подчеркнута важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в поощрении конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией и важность завершения строительных работ для повышения пропускной способности линии.

В документе также отмечалось, что существует значительная потребность в инвестициях в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций по этому маршруту.

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