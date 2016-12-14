Грузия построит на реке Кура гидроэлектростанцию

Тбилиси. 14 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Грузии приняло решение о строительстве 5 новых гидроэлектростанций на территории страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, одна из этих станций будет построена за западе Тбилиси на реке Кура.

Эта станция, которой дадут название Diqomi SES, будет мощностью в 17,5 MВт. На строительство станции будет выделено 35 млн. долларов. Строительные работы планируется завершить в течение 2,5 лет.

В центре Тбилиси в Ортачале на реке Кура уже функционирует одна станция.

Как сообщили Report в министерстве энергетики Грузии, в течение ближайших двух лет на территории страны будут построены еще 4 станции. В связи с этим объявлен тендер.

Одна из новых станций будет построена на территории Аджарской автономной республики, а остальные - в других регионах Грузии.

Некоторые политики и аналитики утверждают, что новые станции нанесут серьезный ущерб экологии Грузии.

По сообщению министерства, в ходе строительства этих станций будет сохранен экологический баланс.