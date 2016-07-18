​Грузия попросила комбайны у Азербайджана

Баку. 18 Июля. REPORT.AZ/ Азербайджан направил в Грузию комбайны для помощи грузинским фермерам в уборке пшеницы.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Грузии.
Из-за плохой погоды сбор урожая зерновых в регионах Кахетии и Квемо Картли (на востоке Грузии) начался почти одновременно,
В работы по сбору урожая полностью задействована сельскохозяйственная техника ООО "Механизатор" — 86 комбайнов. Примерно столько же техники, имеющейся в частном секторе, подключено к страде.
Несмотря на это, запоздалый сбор урожая из-за обильных осадков в некоторых районах создал дефицит в обслуживании техникой, сообщает Минсельхоз страны.
С целью обеспечения бесперебойного сбора урожая, с максимальным учетом сроков, министерство сельского хозяйства Грузии завезло дополнительные комбайны из Азербайджана. На основании соглашения министров сельского хозяйства Грузии и Азербайджана, азербайджанская сельхозтехника в течение одного месяца будет подключена к работам по сбору урожая.
Технику на контрольно-пропускном пункте "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница — регион Квемо Картли) встретил замминистра сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.
"В Грузии по сравнению с прошлыми годами рекордно высокий урожай зерновых культур. Средняя урожайность почти удвоена и по предварительным данным составляет 4 тонны с одного гектара", — сказал Давиташвили.
По сравнению с прошлым годом увеличены и посевные площади. В масштабе страны посевная площадь пшеницы составляет более 80 тысяч гектаров, а ячменя — более 40 тысяч тонн, — заявил замминистра Леван Давиташвили.
По его словам, Минсельхоз будет содействовать фермерам в своевременном сборе и размещении урожая.
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