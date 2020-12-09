Грузия планирует увеличить экспорт в Китай через БТК

Впервые по БТК осуществляется перевозка грузов из Турции в Китай через Грузию

Запуск железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в реверсивном режиме является историческим фактом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, впервые по БТК осуществляется перевозка грузов из Турции в Китай через Грузию.

Н.Турнава отметила, что до сих пор через средний транспортный коридор грузы перевозились из Китая в Европу: “За последние два года по коридору перевозилась экспортная продукция из Азии в Европу. Но сегодня мы впервые наблюдаем, как экспортный поезд отправляется в Китай через Грузию”.

Министр сказала, что БТК уже работает в двустороннем режиме: “Железная дорога принимает больше грузов, и это имеет важное значение не только для дальнейшего развития транзитной функции Грузии, но и для упрощения экспорта грузинской продукции на китайский рынок. Китай является нашим основным экспортным партнером. Большая часть грузинского вина экспортируется в Китай. С БТК мы видим очень хорошие возможности для увеличения экспорта из Грузии в Китай”.