Грузия ожидает рост грузоперевозок по Среднему коридору в 2025 году

Пропускная способность Среднего коридора через Грузию до конца 2025 года вырастет с 27 до 48 млн тонн.

Пропускная способность Среднего коридора через Грузию до конца 2025 года вырастет с 27 до 48 млн тонн.

Как сообщает Report об этом сказал заместитель главы Минэкономики Грузии Гурам Гурашвили.

"В данный момент идет проект модернизации железной дороги, который завершится уже в этом году, и перевалка грузов вырастет с 27 до 48 миллионов тонн", – сказал Гурашвили, слова которого приводит Sputnik Грузия.

По его словам, в 2025 году ожидается увеличение грузооборота по Среднему коридору, и Грузия полностью готова к этому.

"Грузия будет готова к вызовам в пик грузооборота. Условием этого является то, что в 2022 году Грузия с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией подписала пятилетний план развития дорог, где по годам расписаны все проекты и мероприятия для решения проблем", – подчеркнул Гурашвили.

Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.