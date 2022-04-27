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Грузия обсуждает с Казахстаном использование БТК

Грузия обсуждает с Казахстаном использование БТК Генеральный директор Грузинской железной дороги Давид Перадзе встретился с председателем правления Казахстанской железной дороги Нурланом Сауранбаевым.
Инфраструктура
27 апреля 2022 г. 09:32
Грузия обсуждает с Казахстаном использование БТК

Генеральный директор Грузинской железной дороги Давид Перадзе встретился с председателем правления Казахстанской железной дороги Нурланом Сауранбаевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили новые задачи в контексте привлечения дополнительных грузов на Средний коридор, разработку конкурентоспособных тарифов, развитие коридора и существующие реалии.

На встрече было достигнуто соглашение о принятии оптимальных решений по развитию транзитных и транспортных связей и совершенствованию существующих маршрутов. Было отмечено, что уже ведется работа по прозрачной тарифной политике, декларированию грузов и консолидации транзитных грузов в рамках коридора.

Стороны также обсудили использование железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК), что, в свою очередь, позволит осуществлять мультимодальные грузоперевозки в Центральном коридоре.

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Версия на английском языке Georgia discusses use of BTK with Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Gürcüstan Qazaxıstanla BTQ-dən istifadəni müzakirə edib

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