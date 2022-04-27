Грузия обсуждает с Казахстаном использование БТК

Генеральный директор Грузинской железной дороги Давид Перадзе встретился с председателем правления Казахстанской железной дороги Нурланом Сауранбаевым.

Генеральный директор Грузинской железной дороги Давид Перадзе встретился с председателем правления Казахстанской железной дороги Нурланом Сауранбаевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили новые задачи в контексте привлечения дополнительных грузов на Средний коридор, разработку конкурентоспособных тарифов, развитие коридора и существующие реалии.

На встрече было достигнуто соглашение о принятии оптимальных решений по развитию транзитных и транспортных связей и совершенствованию существующих маршрутов. Было отмечено, что уже ведется работа по прозрачной тарифной политике, декларированию грузов и консолидации транзитных грузов в рамках коридора.

Стороны также обсудили использование железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК), что, в свою очередь, позволит осуществлять мультимодальные грузоперевозки в Центральном коридоре.