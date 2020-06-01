​Грузия назвала время полного запуска БТК

Работы по полной сдаче в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) продолжаются.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете по выполнению программы правительства Грузии на 2019-2020 годы.

Согласно документу об основных направлениях деятельности министерств Грузии на 2021-2024 годы, предусмотрен выкуп частных земельных участков и выплата компенсаций на участке Марабда-Ахалкалаки-Карцахи БТК.

В документе также было отмечено, что планируется строительство дополнительных защитных конструкций для защиты железнодорожной линии от снежных лавин.

Правительство Грузии представило оба документа парламенту страны.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.