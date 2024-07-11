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Грузия и Болгария решили восстановить паромное сообщение

Грузия и Болгария решили восстановить паромное сообщение Руководство "Грузинской железной дороги" (ГЖД), представители болгарской железной дороги (BDZ) и болгарской морской компании P.N.A LTD подписали в Тбилиси соглашение о восстановлении паромного сообщения по Черному морю.
Инфраструктура
11 июля 2024 г. 13:19
Грузия и Болгария решили восстановить паромное сообщение

Руководство "Грузинской железной дороги" (ГЖД), представители болгарской железной дороги (BDZ) и болгарской морской компании P.N.A LTD подписали в Тбилиси соглашение о восстановлении паромного сообщения по Черному морю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Подготовительные работы по восстановлению сообщения, которое было прекращено два года назад, велись с начала года. В пресс-службе отмечают, что стороны согласовали все условия для возобновления паромного сообщения.

Паромное, а также железнодорожное сообщение между Болгарией и Грузией играют важную роль в логистике товаров, перевозимых по Черному морю. Восстановление сообщения, с одной стороны, обеспечит поступление дополнительного грузопотока, а с другой, является жизненно важным с точки зрения повышения эффективности Транскаспийского международного транспортного коридора ("Средний коридор"), добавили в ГЖД.

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