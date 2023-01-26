Грузия будет развивать таможенную инфраструктуру для транзита по ТМТМ

Грузия развивает инфраструктуру на таможенно-пропускных пунктах для увеличения транзитного потенциала страны, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Грузия развивает инфраструктуру на таможенно-пропускных пунктах для увеличения транзитного потенциала страны, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов республики Лаша Хуцишвили телеканалу IMEDI.

"Все больше растет роль Среднего коридора, связывающего Евразию, значительно увеличился транзитный поток по таможенной территории Грузии. Ожидается, что объем груза, перевозимого по Среднему коридору, вырастет в несколько раз. Наша таможня неустанно обслуживает возросший транзитный поток. Стратегическая задача правительства Грузии - еще более эффективно использовать и быстро развивать имеющуюся инфраструктуру", - сказал он.

Он отметил, что в 2023 году на грузино-азербайджанской границе откроется новая инфраструктура - на таможенно-пропускном пункте "Лагодехи. Идет обновление и других пунктов пропуска. Помимо этого, развернуты "масштабные проекты" по строительству автомобильных дорог, основная часть которых будет завершена к 2024 году, ведется обновление железнодорожной, портовой и авиационной инфраструктуры.

ТМТМ или Средний коридор соединяет Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.