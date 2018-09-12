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    "Грузинские железные дороги" предложили азербайджанским компаниям льготные тарифы на перевозки

    © Report

    Тбилиси. 12 сентября. REPORT.AZ/ GR Transit, дочерняя компания АО "Грузинские железные дороги", призвала азербайджанские компании к сотрудничеству.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил директор компании Давид Чирадзе на 5-ой международной конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018" в Тбилиси.

    Он отметил, что GR Transit готов предложить SOCAR и другим азербайджанским компаниям льготные и конкурентоспособные тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов через Грузию.

    По словам Чирадзе, их компания в будущем может применить льготные тарифы и на транспортировку других видов грузов из Азербайджана.

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