 Наверх

"Грузинские железные дороги": Грузоперевозки с Азербайджаном продолжаются

​"Грузинские железные дороги": Грузоперевозки с Азербайджаном продолжа

Грузоперевозки между Грузией и Азербайджаном продолжаются.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении "Грузинских железных дорог".

"Грузинские железные дороги" также продолжают грузоперевозки в направлении Поти-Батуми-Тбилиси-Азербайджан, Поти-Батуми-Тбилиси-Центральная Азия.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса с 14 марта приостановлено сроком на 10 дней сухопутное и воздушное сообщение между Грузией и Азербайджаном. Временное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!