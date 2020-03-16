"Грузинские железные дороги": Грузоперевозки с Азербайджаном продолжаются

Грузоперевозки между Грузией и Азербайджаном продолжаются.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении "Грузинских железных дорог".

"Грузинские железные дороги" также продолжают грузоперевозки в направлении Поти-Батуми-Тбилиси-Азербайджан, Поти-Батуми-Тбилиси-Центральная Азия.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса с 14 марта приостановлено сроком на 10 дней сухопутное и воздушное сообщение между Грузией и Азербайджаном. Временное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.