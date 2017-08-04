Грузинские СМИ: Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс намечено на 2018 год

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс намечено на 2018 год. Об этом сообщает Report со ссылкой на Business Грузия.

По информации, правительство Грузии ожидает увеличения грузопотока по БТК. Согласно проекту, грузы из Китая будут доставляться на европейский рынок в обход России, по более короткому маршруту через Казахстан, Каспийское море (на пароме), Азербайджан и Грузию.

Согласно статданным министерства экономики Грузии, объем грузоперевозок по железной дороге сократился. В первой половине 2017 года Грузинская железная дорога перевезла 5,3 млн тонн грузов, что на 7% меньше аналогичного периода за 2016 год. По сравнению с 2012 годом, перевозки на ГЖД снизились на 40%.

В соответствии с падением грузоперевозок на железной дороге уменьшился и объем грузов, обработанного в портах. За шесть месяцев 2017 года в портах Поти и Батуми, а также на терминалах Кулеви и Сарпи объемы обработанного груза составили 8,3 млн тонн, что на 1, 1% меньше, чем в прошлом году.