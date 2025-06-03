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"Грузинская железная дорога" внедит ИИ-сервисы для Среднего коридора

"Грузинская железная дорога" внедит ИИ-сервисы для Среднего коридора 15:35
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 16:38
Грузинская железная дорога внедит ИИ-сервисы для Среднего коридора

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) планирует обеспечить полный обмен данными по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом заявила представительница ГЖД Маиа Тчинтчарашвили на панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта" в рамках 22-й Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" в Баку.

"Мы планируем обеспечить полноценный обмен данными со странами Среднего коридора и железными дорогами соседних стран, унифицировать правовые аспекты использования электронной подписи, а также внедрить углубленный анализ данных на основе сенсорных технологий. Кроме того, в наших планах - развитие клиентского сервиса и пассажирских услуг на базе искусственного интеллекта", - отметила она.

По словам Чинчарашвили, в направлении цифровизации уже сделаны три важных шага: "Это внедрение безбумажного документооборота, упрощение грузоперевозок по Среднему коридору и разработка планов на будущее".

Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2024 году вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется перевозка 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-членов ТМТМ. В этом объеме 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть. К 2027 году пропускная способность маршрута может достигнуть 10 млн тонн.

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Версия на английском языке Georgian Railway to fully ensure data exchange on Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке “Gürcüstan Dəmir Yolu” Orta dəhliz üzrə məlumat mübadiləsini tam təmin edəcək

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