"Грузинская железная дорога" внедит ИИ-сервисы для Среднего коридора

15:35

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) планирует обеспечить полный обмен данными по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом заявила представительница ГЖД Маиа Тчинтчарашвили на панельной дискуссии "Цифровизация железнодорожного транспорта" в рамках 22-й Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" в Баку.

"Мы планируем обеспечить полноценный обмен данными со странами Среднего коридора и железными дорогами соседних стран, унифицировать правовые аспекты использования электронной подписи, а также внедрить углубленный анализ данных на основе сенсорных технологий. Кроме того, в наших планах - развитие клиентского сервиса и пассажирских услуг на базе искусственного интеллекта", - отметила она.

По словам Чинчарашвили, в направлении цифровизации уже сделаны три важных шага: "Это внедрение безбумажного документооборота, упрощение грузоперевозок по Среднему коридору и разработка планов на будущее".

Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2024 году вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется перевозка 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-членов ТМТМ. В этом объеме 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть. К 2027 году пропускная способность маршрута может достигнуть 10 млн тонн.