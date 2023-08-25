​​​​​​​Грузинская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

Дочерняя компания грузинской авиакомпании Geosky - Georgian Wings готовится к международным полетам, и первым направлением авиаперевозчика станет Азербайджан.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила авиакомпания.
Сообщается, что полеты по направлению Тбилиси-Баку-Тбилиси будут осуществляться с 6 сентября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Однако билеты пока не поступили в продажу.
Авиакомпания Georgian Wings, до сих пор выполнявшая полеты по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 12 раз в неделю, недавно приобрела 70-местный пассажирский самолет ATR-72 франко-итальянского концерна ATR. Это позволит авиакомпании расширить свой авиапарк и перейти от внутренних рейсов к международным.