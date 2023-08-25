О нас

​​​​​​​Грузинская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

​​​​​​​Грузинская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан Дочерняя компания грузинской авиакомпании Geosky - Georgian Wings готовится начать международные полеты, и первым направлением авиаперевозчика станет Азербайджан.
Инфраструктура
25 августа 2023 г. 16:40
​​​​​​​Грузинская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

Дочерняя компания грузинской авиакомпании Geosky - Georgian Wings готовится к международным полетам, и первым направлением авиаперевозчика станет Азербайджан.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила авиакомпания.

Сообщается, что полеты по направлению Тбилиси-Баку-Тбилиси будут осуществляться с 6 сентября. Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Однако билеты пока не поступили в продажу.

Авиакомпания Georgian Wings, до сих пор выполнявшая полеты по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси 12 раз в неделю, недавно приобрела 70-местный пассажирский самолет ATR-72 франко-итальянского концерна ATR. Это позволит авиакомпании расширить свой авиапарк и перейти от внутренних рейсов к международным.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian airline to start flights to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan aviaşirkəti Azərbaycana uçuşlara başlayır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район
25 августа 2023 г. 17:06
TƏBİB: Ожидается сезонный рост случаев заражения COVID-19
TƏBİB: Ожидается сезонный рост случаев заражения COVID-19
25 августа 2023 г. 16:36
Азербайджанское общество Красного Полумесяца ответило Армянскому обществу Красного Креста
Азербайджанское общество Красного Полумесяца ответило Армянскому обществу Красного Креста
25 августа 2023 г. 15:45
Армения и ее покровители используют Сарсангское водохранилище как средство террора
Армения и ее покровители используют Сарсангское водохранилище как средство террора
25 августа 2023 г. 15:17
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район
25 августа 2023 г. 13:36
Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм
Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм
24 августа 2023 г. 18:11
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
24 августа 2023 г. 12:45
Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
ФотоЗавершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
23 августа 2023 г. 21:10
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 19:28
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
23 августа 2023 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi