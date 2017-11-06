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    Группа работников Бакинского метрополитена награждена - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников Бакинского метрополитена почетного звания "Заслуженный инженер".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации метро почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

    Исаеву Этибару Джаваншир оглу

    Kеримову Тельману Керим оглу

    Taгиеву Сабухи Гияс оглу.

    Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики группе работников Бакинского метрополитена.

    За многолетнюю плодотворную деятельность в строительстве Бакинского метрополитена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

    Эфендиеву Шаигу Керим оглу

    Xaнкишиеву Игорю Аббасовичу

    Mусаеву Зейналабдину Мустафа оглу.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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