Группа работников Бакинского метрополитена награждена - СПИСОК

6 ноября, 2017 20:23

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников Бакинского метрополитена почетного звания "Заслуженный инженер". Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации метро почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам: Исаеву Этибару Джаваншир оглу Kеримову Тельману Керим оглу Taгиеву Сабухи Гияс оглу. Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики группе работников Бакинского метрополитена. За многолетнюю плодотворную деятельность в строительстве Бакинского метрополитена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам: Эфендиеву Шаигу Керим оглу Xaнкишиеву Игорю Аббасовичу Mусаеву Зейналабдину Мустафа оглу. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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