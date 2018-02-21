Группа лиц награждена за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры - СПИСОК

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане глава государства удостоил награды следующих лиц:

орденом "Шохрат"

Мамедова Салеха Аршад оглу

медалью "Терегги"

Агаева Асифа Гусейн оглу

Астанова Шукюра Исмаил оглу

Атакишиева Рашида Мами оглу

Бабашова Алигулу Мамедгулу оглу

Ахмедова Аррахмана Мустафа оглу

Азимова Ильхама Али оглу

Гаджиева Мадата Алиф оглу

Гасанова Эльмана Гурбанали оглу

Ибрагимова Яшара Аббас оглу

Гурбанова Джабира Алескер оглу

Мехтиева Натига Муршуд оглу

Мехтиева Гюндуза Хашим оглу

Панахова Аликрама Адиль оглу

Салманова Гусейна Юсиф оглу

Савзиханова Асадуллу Савзихановича

Сулейманова Шахина Шахбаз оглу

Шамхалова Шахина Ибрагимхалил оглу

Шихалиева Икрама Али оглу

Ширинова Алигейбата Балакиши оглу.