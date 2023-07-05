Греция проведет IPO международного аэропорта Афин

В Греции намерены провести первичное размещение (IPO) 30% акций крупнейшего международного аэропорта Афин в начале 2024 года.

В Греции намерены провести первичное размещение (IPO) 30% акций крупнейшего международного аэропорта Афин в начале 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По оценкам агентства, это IPO может стать крупнейшим в стране с 2000 года.

Мицотакис отметил, что IPO аэропорта Афин станет крупным событием 2024 года.

"Мы хотим привлечь больше внимания к фондовой бирже Афин, и впервые у компаний появился реальный интерес к размещению на этой бирже", - заявил премьер.

Правительству Греции через приватизационное агентство и ряд других госструктур принадлежат 55% акций аэропорта. Остальные 45% принадлежат частным инвесторам, в том числе 40% германскому AviAlliance. Стоимость 30%-ой доли аэропорта может быть оценена в сумму от 800 млн до 1 млрд евро.