О нас

Гражданские аэропорты Азербайджана обслужили свыше 500 тысяч человек в сентябре

Гражданские аэропорты Азербайджана обслужили свыше 500 тысяч человек в сентябре Международные аэропорты Азербайджана в сентябре 2022 года обслужили более 530 тысяч пассажиров. Это почти на 78% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
17 октября 2022 г. 12:44
Гражданские аэропорты Азербайджана обслужили свыше 500 тысяч человек в сентябре

Международные аэропорты Азербайджана в сентябре 2022 года обслужили более 530 тысяч пассажиров. Это почти на 78% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, на долю бакинского аэропорта пришлось 461 тысяча пассажиров, из которых 412 тысяч – пассажира международных рейсов.

AZAL и Buta Airways за указанный период обслужили 164 тысячи и 56 тысяч пассажиров на международных рейсах, то есть 47% от общего числа международных перевозок.

В сентябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 29 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, не считая AZAL и Buta Airways, перевезли Aeroflot, Turkish Airlines и Utair.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в сентябре вошли Москва, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Эр-Рияд, Анкара, Абу-Даби, Тель-Авив, Измир и Анталья. Суммарно по этим направлениями было обслужено 276 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.

Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг "5-звезд", а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın mülki hava limanları ötən ay 530 min sərnişinə xidmət göstərib

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi