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Гражданин Бангладеш задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Гражданин Бангладеш задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев Сотрудники управления безопасности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) в ходе особой проверки, проведенной 22 декабря в 01:50, задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев гражданина Бангладеш Ислама Шахидула.
Инфраструктура
22 декабря 2022 г. 11:07
Гражданин Бангладеш задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Сотрудники управления безопасности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) в ходе особой проверки, проведенной 22 декабря в 01:50, задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев гражданина Бангладеш Ислама Шахидула.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, при досмотре у него было обнаружено 20 бангладешских паспортов и 2 печати. Было выявлено, что задержанный, привез паспорта для своих соотечественников, которым обещал переправить их в одну из европейских стран в обмен на денежное вознаграждение. При осмотре паспортов в них были обнаружены поддельные сербские визы.

Задержанный был передан в Управление полиции на воздушном транспорте.

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Версия на английском языке Citizen of Bangladesh detained at Heydar Aliyev International Airport
Версия на азербайджанском языке Banqladeş vətəndaşı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda saxlanılıb

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