Гражданин Бангладеш задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Сотрудники управления безопасности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) в ходе особой проверки, проведенной 22 декабря в 01:50, задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев гражданина Бангладеш Ислама Шахидула.

Сотрудники управления безопасности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) в ходе особой проверки, проведенной 22 декабря в 01:50, задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев гражданина Бангладеш Ислама Шахидула.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, при досмотре у него было обнаружено 20 бангладешских паспортов и 2 печати. Было выявлено, что задержанный, привез паспорта для своих соотечественников, которым обещал переправить их в одну из европейских стран в обмен на денежное вознаграждение. При осмотре паспортов в них были обнаружены поддельные сербские визы.

Задержанный был передан в Управление полиции на воздушном транспорте.