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Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 23%

Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 23% В январе-августе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 858 квартир, в августе - 138.
Инфраструктура
14 сентября 2021 г. 13:26
Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 23%

В январе-августе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 858 квартир, в августе - 138.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики Турции, в сравнении с аналогичными периодами прошлого года это соответственно на 22,6% больше и на 10,4% меньше.

За 8 месяцев в Турции иностранным гражданам было продано 31 242 квартиры, а в прошлом месяце - 5 932. Это соответственно на 47,9% и 50,9% больше, чем год назад.

В августе больше всего квартир в Турции приобрели граждане Ирана. В прошлом месяце им было продано 911 квартир, а в январе-августе - 4 600.

На втором месте граждане Ирака, купившие в прошлом месяце в Турции 900 квартир, а в январе-августе 4 631.

Первую тройку замыкают граждане России, которые приобрели в Турции 451 квартиру в августе, 2 575 - в январе-августе.

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Версия на английском языке Azerbaijani citizens increase purchase of housing in Turkey by 23%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə mənzil alışını 23 %-dək artırıb

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