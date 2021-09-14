Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 23%

В январе-августе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 858 квартир, в августе - 138.

В январе-августе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 858 квартир, в августе - 138.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики Турции, в сравнении с аналогичными периодами прошлого года это соответственно на 22,6% больше и на 10,4% меньше.

За 8 месяцев в Турции иностранным гражданам было продано 31 242 квартиры, а в прошлом месяце - 5 932. Это соответственно на 47,9% и 50,9% больше, чем год назад.

В августе больше всего квартир в Турции приобрели граждане Ирана. В прошлом месяце им было продано 911 квартир, а в январе-августе - 4 600.

На втором месте граждане Ирака, купившие в прошлом месяце в Турции 900 квартир, а в январе-августе 4 631.

Первую тройку замыкают граждане России, которые приобрели в Турции 451 квартиру в августе, 2 575 - в январе-августе.