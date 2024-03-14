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Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции почти на 20%

Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции почти на 20% В январе-феврале текущего года граждане Азербайджана купили в Турции 112 квартир и заняли 7-е место в списке покупателей жилья в этой стране.
Инфраструктура
14 марта 2024 г. 12:29
Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции почти на 20%

В январе-феврале текущего года граждане Азербайджана купили в Турции 112 квартир и заняли 7-е место в списке покупателей жилья в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции, это на 26 квартир или на 18,8% меньше, чем за первые два месяца 2023 года.

В феврале граждане Азербайджана купили в Турции 60 квартир, что на 5 квартир или 7,7% меньше, чем во втором месяце прошлого года.

Всего за февраль 2024 года в Турции иностранным гражданам продано 1 865 квартир, что на 1 521 единицу или на 44,9% меньше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 20 %-ə yaxın azaldıb

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