Граждане Азербайджана сократили покупку квартир в Турции почти на 20%

В январе-феврале текущего года граждане Азербайджана купили в Турции 112 квартир и заняли 7-е место в списке покупателей жилья в этой стране.

В январе-феврале текущего года граждане Азербайджана купили в Турции 112 квартир и заняли 7-е место в списке покупателей жилья в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции, это на 26 квартир или на 18,8% меньше, чем за первые два месяца 2023 года.

В феврале граждане Азербайджана купили в Турции 60 квартир, что на 5 квартир или 7,7% меньше, чем во втором месяце прошлого года.

Всего за февраль 2024 года в Турции иностранным гражданам продано 1 865 квартир, что на 1 521 единицу или на 44,9% меньше в годовом сравнении.