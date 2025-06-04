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В Азербайджане граждане смогут получать услуги отопления и от частного сектора

В Азербайджане граждане смогут получать услуги отопления и от частного сектора В Азербайджане граждане смогут получать услуги отопления и от частного сектора
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 12:57
В Азербайджане граждане смогут получать услуги отопления и от частного сектора

Подключение к централизованной системе отопления будет зависеть от воли самих собственников жилья.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса во время общественных слушаний по законопроекту "О теплоснабжении".

"Жители многоквартирных домов для получения услуг отопления смогут обращаться как в "Азеристиликтеджизат", так и нанимать частную компанию или даже создавать собственную. В таком случае установление тарифа теряет смысл. Граждане смогут в конце каждого месяца делить расходы на отопление между собой. Естественно, до установки счетчиков", - отметил замминистра.

Солтанов подчеркнул, что привычная система теплоснабжения в Азербайджане меняется, и эта сфера становится более либеральной. "Главное, что выбор поставщика будет зависеть от собственников жилья. Если им не понравится один, они смогут выбрать другого. Никто не сможет на них повлиять в этом направлении", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vətəndaşlar istilik xidmətini özəl sektordan da ala biləcəklər

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