Гражданами построено 93% частных домов в Азербайджане в прошлом году

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане введено в эксплуатацию 11 500 частных домов общей площадью 1 599,9 кв. м, построенных за счет собственных средств граждан, что составляет 92,6% общей площади введенного в эксплуатацию жилья.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В сельской местности построено 626,7 тыс. кв. м или 39,2% частных домов. Средняя площадь частных домов, построенных за счет средств населения, составила 138,6 кв.м. 59,3% домов построено в Нахчыванской АР, Баку, Сумгайыте и Лянкяране, Абшеронском, Шамкирском, Сабирабадском, Газахском, Джалилабадском и Товузском районах.