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 График работы бакинского метрополитена на эту ночь продлят на час  

 График работы бакинского метрополитена на эту ночь продлят на час   Учитывая массовые праздничные мероприятия и праздничные прогулки, которые пройдут в столице 31 декабря, станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 01:00 часа ночи 1 января 2022 года.
Инфраструктура
31 декабря 2021 г. 13:15
 График работы бакинского метрополитена на эту ночь продлят на час  

Учитывая массовые праздничные мероприятия и праздничные прогулки, которые пройдут в столице 31 декабря, станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 01:00 часа ночи 1 января 2022 года.

Об этом сообщили Report в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечено, что одним из традиционных проектов ЗАО «Бакинский метрополитен» являются концертные программы, проводимые на Новый год. Так, в последний день 2021 года в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом в вестибюлях станций «Ичеришехер» и «28 май» организована концертная программа.

Концертная программа будет продолжена и в течение 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gecə metropolitenin iş vaxtı bir saat uzadılacaq

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