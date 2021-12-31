График работы бакинского метрополитена на эту ночь продлят на час

Учитывая массовые праздничные мероприятия и праздничные прогулки, которые пройдут в столице 31 декабря, станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 01:00 часа ночи 1 января 2022 года.

Учитывая массовые праздничные мероприятия и праздничные прогулки, которые пройдут в столице 31 декабря, станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 01:00 часа ночи 1 января 2022 года.

Об этом сообщили Report в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечено, что одним из традиционных проектов ЗАО «Бакинский метрополитен» являются концертные программы, проводимые на Новый год. Так, в последний день 2021 года в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом в вестибюлях станций «Ичеришехер» и «28 май» организована концертная программа.

Концертная программа будет продолжена и в течение 1 января 2022 года.