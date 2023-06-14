График движения поездов в бакинском метро переводится на летний режим

С 16 июня в ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения в график движения поездов. Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, это связано со снижением количества пассажиров, в том числе с завершением учебного сезона, а та

С 16 июня в ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения в график движения поездов.



Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, это связано со снижением количества пассажиров, в том числе с завершением учебного сезона, а также с началом периода летних каникул.



В соответствии с графиком, который останется в силе до начала нового учебного сезона, интервал между поездами, курсирующими в районе “Ази Асланов – 28 мая” и в обратном направлении, в часы основного потока пассажиров - каждый рабочий день с 07:00 до 21:00, составит 2,5 минуты. Интервал между поездами в утренние и ночные часы, когда пассажиров мало, составит 3 минуты и более.



Учитывая слияние Красной и Зеленой линий на станции ”28 мая“, поезда от станции ”28 мая" до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будут курсировать с увеличенным в два раза интервалом.



В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни интервал между поездами с 07:00 до 21:00 составит 3 минуты.



Учитывая интерес пассажиров, расписание движения поездов до станции “Бакмил” и в обратном направлении публикуется на сайте “Бакинского метрополитена”.