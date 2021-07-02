График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра

Завтра по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать поезда.

В субботу, 3 июля, по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать поезда.

Как передает Report, об этом сообщило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Расписание поездов в нерабочий день следующее:

Баку-Пиршаги-Сумгайыт

Поезд № 6603, отправляющийся из Баку в 08:35

Поезд № 6607, отправляющийся из Баку в 09:45

Поезд № 6611, отправляющийся из Баку в 15:50

Поезд № 6615, отправляющийся из Баку в 17:50

Поезд № 6617, отправляющийся из Баку в 18:25

Поезд № 6621, отправляющийся из Баку в 19:55

Поезд № 6623, отправляющийся из Баку в 20:30

Сумгайыт-Пиршаги-Баку

Поезд № 6604, отправляющийся из Сумгайыта в 07:20

Поезд № 6606, отправляющийся из Сумгайыта в 07:35

Поезд № 6612, отправляющийся из Сумгайыта в 09:00

Поезд № 6614, отправляющийся из Сумгайыта в 10:00

Поезд № 6616, отправляющийся из Сумгайыта в 10:45

Поезд № 6620, отправляющийся из Сумгайыта в 16:50

Поезд № 6622, отправляющийся из Сумгайыта в 18:00

Поезд № 6626, отправляющийся из Сумгайыта в 19:30

Баку-Хырдалан-Сумгайыт

Поезд № 6005, отправляющийся из Баку в 08:20

Поезд № 6015, отправляющийся из Баку в 17:20

Поезд № 6021, отправляющийся из Баку в 18:50

Поезд № 6023, отправляющийся из Баку в 19:35

Сумгайыт-Хырдалан-Баку

Поезд № 6008, отправляющийся из Сумгайыта в 08:00

Поезд № 6012, отправляющийся из Сумгайыта в 09:30

Поезд № 6022, отправляющийся из Сумгайыта в 18:45