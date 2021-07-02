График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра

В субботу, 3 июля, по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать поезда.
Как передает Report, об этом сообщило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Расписание поездов в нерабочий день следующее:
Баку-Пиршаги-Сумгайыт
Поезд № 6603, отправляющийся из Баку в 08:35
Поезд № 6607, отправляющийся из Баку в 09:45
Поезд № 6611, отправляющийся из Баку в 15:50
Поезд № 6615, отправляющийся из Баку в 17:50
Поезд № 6617, отправляющийся из Баку в 18:25
Поезд № 6621, отправляющийся из Баку в 19:55
Поезд № 6623, отправляющийся из Баку в 20:30
Сумгайыт-Пиршаги-Баку
Поезд № 6604, отправляющийся из Сумгайыта в 07:20
Поезд № 6606, отправляющийся из Сумгайыта в 07:35
Поезд № 6612, отправляющийся из Сумгайыта в 09:00
Поезд № 6614, отправляющийся из Сумгайыта в 10:00
Поезд № 6616, отправляющийся из Сумгайыта в 10:45
Поезд № 6620, отправляющийся из Сумгайыта в 16:50
Поезд № 6622, отправляющийся из Сумгайыта в 18:00
Поезд № 6626, отправляющийся из Сумгайыта в 19:30
Баку-Хырдалан-Сумгайыт
Поезд № 6005, отправляющийся из Баку в 08:20
Поезд № 6015, отправляющийся из Баку в 17:20
Поезд № 6021, отправляющийся из Баку в 18:50
Поезд № 6023, отправляющийся из Баку в 19:35
Сумгайыт-Хырдалан-Баку
Поезд № 6008, отправляющийся из Сумгайыта в 08:00
Поезд № 6012, отправляющийся из Сумгайыта в 09:30
Поезд № 6022, отправляющийся из Сумгайыта в 18:45