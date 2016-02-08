​График авиарейсов по маршруту Баку-Тбилиси изменится

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ С 1 по 27 марта 2016 года все дневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси будут приостановлены и перенесены на ночное время. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в администрации управляющей Тбилисским аэропортом компании TAV Georgia заявили, что причиной приостановления дневных рейсов являются ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе.

Ремонтные работы будут проведены в несколько этапов, поэтому дневные рейсы из аэропорта также будут приостановлены на определенное время в апреле и мае.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполняющее ежедневные авиарейсы по маршруту Баку-Тбилиси, с 1 марта внесет изменения в график полетов. Пресс-секретарь AZAL Паша Кесеменски сообщил Report, что компания изменила время полетов по данному маршруту по вторникам и воскресеньям: "Выполняемые по вторникам и воскресеньям в 09:30 авиарейсы с 1 марта перенесены на 14:00".

Помимо этого, AZAL выполняет полеты по маршруту Баку-Тбилиси по понедельникам, средам и четвергам в 22:00 на самолете Airbus 319. Стоимость авиабилета в один конец составляет 69 евро, в обоих направлениях - 99 евро.

Как сообщили Report в авиакомпании Qatar Airways, с 1 марта компания также внесет изменения в график полетов: "Компания ежедневно выполняет по одному авиарейсу на самолете Airbus 320 из Баку в Тбилиси. До конца февраля авиарейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам и пятницам в 12:35, по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям в 17:40. С 1 марта же данные рейсы будут осуществляться в 12:25 и 18:50 соответственно".

Отметим, что стоимость авиабилетов Qatar Airways в один конец начинается от 256 манатов, в обоих направлениях - от 347 манатов.