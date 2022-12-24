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Готовятся документы территориального планирования 43 освобожденных от оккупации населенных пунктов

Готовятся документы территориального планирования 43 освобожденных от оккупации населенных пунктов Готовятся документы территориального планирования 43 освобожденных от оккупации населенных пунктов.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 14:08
Готовятся документы территориального планирования 43 освобожденных от оккупации населенных пунктов

Готовятся документы территориального планирования 43 освобожденных от оккупации населенных пунктов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на конференции ”Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева“, организованной партией ”Ени Азербайджан" в партнерстве с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По его словам, фундаменты трех из этих сел - Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района были заложены президентом 4 октября 2022 года: "Из 100 населенных пунктов (8 городов, 8 поселков и 84 населенных пункта), которые будут восстановлены на начальном этапе, готовятся документы территориального планирования 7 городов и 36 поселков и сел - всего 43 населенных пунктов”.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş 43 yaşayış məntəqəsinin ərazi planlaşdırılması sənədləri hazırlanır

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