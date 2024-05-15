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Готовится технико-экономическое обоснование и проектная документация Баргушадчайского водохранилища

Готовится технико-экономическое обоснование и проектная документация Баргушадчайского водохранилища Путем тендера готовится технико-экономическое обоснование и проектная документация Баргушадчайского водохранилища в Губадлинском районе.
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 17:24
Готовится технико-экономическое обоснование и проектная документация Баргушадчайского водохранилища

Путем тендера готовится технико-экономическое обоснование и проектная документация Баргушадчайского водохранилища в Губадлинском районе.

Об этом сообщил Report начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Риад Ахундзаде.

По его словам, подготовку документов планируется завершить в середине текущего года, объем водохранилища, предназначенного для орошения и питьевого водоснабжения, составит 67 млн кубометров.

Р.Ахундзаде отметил, что данное водохранилище обеспечит поливной водой около 12 тыс. га земель в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах.

"В то же время по каналу, отходящему от гидроузла "Гыз галасы", высококачественной питьевой водой будут снабжены примерно 1 млн потребителей в Бейлаганском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Джалилабадском и Масаллинском районах", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Bərgüşadçay" su anbarının texniki-iqtisadi əsaslandırma və layihə sənədləri hazırlanır

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