Государство выводит новостройки из тени

Однако, существуют и некоторые объективные трудности

Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий, подписанный главой государства 19 февраля этого года, полностью меняет картину на жилищном рынке страны.

Как передает Report, данный Указ устранил существовавшие ранее препятствия, создал условия для десятков тысяч граждан, купивших квартиру в новых домах, получить документы на свое недвижимое имущество.

Необходимо отметить, что со дня подписания Указа в 279 жилых домах в городе Баку, построенных различными жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), через Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики, обладатели 22 322 квартир в настоящее время получили электронные выписки на право собственности

"Однако, существуют и некоторые объективные трудности. Из-за того, что девелоперские компании, ранее осуществляющие строительство 44 жилых зданий в Баку, изначально выбрали неверную организационно-правовую форму, произошел определенный перерыв в оформлении документации для квартир в этих домах. Исходя из требований соответствующего Указа, было принято решение зарегистрировать право собственности на квартиры в зданиях, построенных обществами с ограниченной ответственностью, на основании существующих документов, указанных в ЖСК. Благодаря этому, были созданы условия для выдачи правоустанавливающих документов на 16 595 квартир", - сообщили Report в Госслужбе.

В Госслужбе также отметили, что к концу текущего года планируется полностью завершить выдачу электронных выписок на право собственности в упомянутых домах. Для этого владельцам квартир нужно всего лишь подать комплект соответствующих документов в мобильные отделения Службы Государственного реестра недвижимого имущества, которые будут работать в районе расположения домов на специальных автобусах в заранее объявленные сроки.

"Чтобы сделать процесс более гибким и удобным для граждан с учетом условий пандемии, мобильный прием документов проходит два раза в неделю по заранее заявленным адресам, согласно установленному графику.

Первая, такая мобильная приемная состоялась 24 июля 2020 года, и уже побывала по 7 адресам. После того, как закончится регистрация квартир в новостройках, разрешенных к использованию в Баку, процесс продолжится в Хырдалане, Евлахе и Гяндже и других городах", - сказали в Госслужбе.

Отметим, что с периода осуществления выдачи электронной выписки Службой Государственного реестра недвижимого имущества на право собственности, значительно модернизировался процесс регистрации квартир.

Кроме прочего, введение электронных выписок из государственного реестра недвижимого имущества позволило устранить прямые контакты между чиновниками и гражданами, а также значительно ускорить процедуры подтверждения прав собственности и продажи.

Ранее собственник должен был получить бумажное свидетельство (так называемую "форму 1"), далее заверить его у нотариуса, после чего проходила регистрация приобретенного имущества. Все это приводило к значительным потерям времени и, соответственно, определенным финансовым издержкам. С вводом электронных услуг все эти этапы были значительно упрощены. Это говорит о том, что излишняя бюрократия и бумажное делопроизводство скоро канут в лету, но, несмотря на это, предстоит большая работа по адаптированию в электронный формат многих услуг, оказываемых в сфере недвижимости. Главное, что первые шаги уже сделаны.