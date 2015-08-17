​Государственный таможенный комитет: Проблемы возникли с российской стороны

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Последние два дня проезжающие через расположенный на границе Азербайджана с Россией таможенно-пропускной пункт "Самур" автомобили не допускаются на российскую территорию. В итоге на российском участке моста через реку Самур скопилось огромное количество автомобилей.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, возникновение пробки на азербайджано-российской границе связано с техническими проблемами в компьютерной сети на таможенно-пропускном пункте Яраг-Газмалар с российской стороны.

По информации, на данный момент проблема устранена и полностью обеспечен пропуск автомобилей на российскую территорию.