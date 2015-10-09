​Государственный комитет по градостроительству и архитектуре не считает серьезным явлением оползень перед Бакинским автовокзалом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Территория Бакинского международного автовокзала, где у шоссе Сумгайыт-Баку произошел оползень, не является оползневой зоной. В документах планирования Государственного комитета по градостроительству и архитектуре эта территория не зафиксирована в качестве оползневой зоны. Об этом сообщил Report заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов.

По его словам, мелкие оползневые процессы происходят вследствие техногенных причин, для устранения которых проводятся мероприятия по укреплению территорий.

Комментируя вопрос о влиянии на это событие работ по прокладке линии метро и подземного перехода на данной территории, представитель Госкомитета отметил, что здесь проводятся серьезные геолого-разведывательные работы: "Главное управление экспертизы Госкомитета выдает положительное заключение о соблюдении всех нормативов в проведении поисковых работ. Предусмотрены мероприятия для предотвращения подобных случаев, которые выполняются в случае необходимости. Я не считаю, что на данной территории существует опасность".