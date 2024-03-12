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Государственное рекламное агентство приступило к использованию дронов

Государственное рекламное агентство приступило к использованию дронов Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) приступило к использованию дронов в своей деятельности.
Инфраструктура
12 марта 2024 г. 15:02
Государственное рекламное агентство приступило к использованию дронов

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) приступило к использованию дронов в своей деятельности.

Об этом сообщили Report в ADRA.

Агентство приобрело БПЛА (дроны) с длительным временем полета для проведения качественной видеосъемки.

Использование дронов позволяет осуществлять съемку на высоте (над зданиями и т. д.) для получения точной информации о текущем состоянии рекламных носителей, их крепежных деталей, а также составления карт для размещения рекламных конструкций на различных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Reklam Agentliyi fəaliyyətində dronlardan istifadəyə başlayır

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