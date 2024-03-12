Государственное рекламное агентство приступило к использованию дронов

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) приступило к использованию дронов в своей деятельности.

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) приступило к использованию дронов в своей деятельности.

Об этом сообщили Report в ADRA.

Агентство приобрело БПЛА (дроны) с длительным временем полета для проведения качественной видеосъемки.

Использование дронов позволяет осуществлять съемку на высоте (над зданиями и т. д.) для получения точной информации о текущем состоянии рекламных носителей, их крепежных деталей, а также составления карт для размещения рекламных конструкций на различных территориях.