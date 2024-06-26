Государственное морское и портовое агентство сделало предупреждение в связи с ухудшением погодных условий

Центр управления движением судов при Государственном морском и портовом агентстве Министерства цифрового развития и транспорта предупредил суда, плавающие в территориальных водах Азербайджана, о резком изменении погоды на территории страны.

Центр управления движением судов при Государственном морском и портовом агентстве Министерства цифрового развития и транспорта предупредил суда, плавающие в территориальных водах Азербайджана, о резком изменении погоды на территории страны.

Об этом Report сообщили в Государственном морском и портовом агентстве.

Согласно информации, наблюдающийся в акватории Каспийского моря со второй половины сегодняшнего дня северо-западный, северный ветер продлится до утренних часов 27 июня.

"В эти дни ожидается усиление северо-западного, северного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-4 метров, а при дальнейшем усилении ветра - 4,5-5,5 метров", - говорится с сообщении.