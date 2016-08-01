Государственное агентство жилищного строительства приступило к первому проекту

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Государственное агентство жилищного строительства при президенте Азербайджана (MİDA) приступило к реализации первого проекта в целях обеспечения граждан квартирами на льготных условиях.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Согласно информации, уже определилась территория, где будет построен новый городок. Первые квартиры в целях улучшения жилищно-бытовых условий граждан будут построены на территории Ясамальского района города Баку около Внешнекольцевой автомобильной дороги, площадью 11,6 га. Постановлением Кабмина вышеуказанная территория передана в распоряжение ООО MİDA, находящегося в ведомости агентства и выступающего в качестве заказчика многоквартирных зданий.

Во время выбора территории, где планируется построение квартиры на выгодных условиях, учтены все факторы, необходимые для комфортной жизни людей. Эта территория расположена в экологически чистом и благоприятном районе города.

В городке наряду с многоквартирными зданиями в целях обеспечения необходимых социальных нужд граждан предусмотрено создание соответствующей социальной инфраструктуры (школа, детский сад и т.д.), а также бытовых и служебных объектов.

Завершается процесс подготовки положений градостроения для начала строительства зданий на выбранной территории. В скором будущем начнется подготовка рабочего проекта строительства и по завершении работ по проектированию начнется само строительство. Здания будут полностью обеспечены коммунальными услугами и услугами связи, необходимыми для проживания.

По предварительным расчетам, на территории городка будет построено около 2 тыс. квартир.