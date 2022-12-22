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Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к внедрению QR-кода

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к внедрению QR-кода В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана состоялась презентация о реорганизации “колл-центра” и введении "QR-кода".
Инфраструктура
22 декабря 2022 г. 16:05
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к внедрению QR-кода

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана состоялась презентация о реорганизации “колл-центра” и введении "QR-кода".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Председатель правления Агентства Салех Мамедов сказал, что еще одним нововведением для совершенствования управления в агентстве является реорганизация “колл-центра” (012-599-79-75) в соответствии с “Национальным планом действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы”, утвержденным распоряжением президента страны.

По его словам, действующая в Агентстве “горячая линия” не отвечала требованиям. Возникла необходимость в ее совершенствовании для более высокого уровня оказания услуг.

Еще одно нововведение связано с созданием и внедрением "QR-кода". "QR-код" планируется размещать на информационных стендах агентства, на официальном бланке агентства, а также на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях, на специальной технике агентства.

"QR-код" будет играть большую роль в повышении осведомленности и облегчении доступа, а также обеспечит быструю и легкую передачу более подробной информации об агентстве.

В конце мероприятия была продемонстрирована видеопрезентация, содержащая правила регулирования деятельности ”колл-центра", а также создание "QR-кода" агентства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi "QR kod"un tətbiqinə başlayıb

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