Государственная дорожная полиция: Ситуация с пешеходами в Баку вызывает беспокойство

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация с пешеходами в Баку вызывает беспокойство. С начала года факты наездов на пешеходов зафиксированы в 57% случаев от общего количества дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

"Проблема пешеходов действительно очень актуальна. Сотрудники проводят постоянные рейды у наземных и подземных переходов столицы в целях привлечения пешеходов к ответственности. До сегодняшнего дня задержаны около 90 тыс. пешеходов. Это не только задача дорожной полиции. На участников дорожного движения также ложится ответственность", - отметил В.Асадов.

По его мнению, водители также должны уметь регулировать движение без участия дорожной полиции: "Сегодня мы составили большое количество протоколов в связи с требованиями остановки и стоянки. На "20 января", Шемахинке и других территориях несет службу большое количество наших сотрудников. Здесь находится северный въезд в столицу, где необходимо создать нормальные условия для водителей. По крайней мере, сами водители должны соблюдать требования дорожных знаков".