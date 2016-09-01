 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Государственная дорожная полиция: Ситуация с пешеходами в Баку вызывает беспокойство

    Факты наездов на пешеходов зафиксированы в 57% случаев от общего количества ДТП

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Ситуация с пешеходами в Баку вызывает беспокойство. С начала года факты наездов на пешеходов зафиксированы в 57% случаев от общего количества дорожно-транспортных происшествий.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

    "Проблема пешеходов действительно очень актуальна. Сотрудники проводят постоянные рейды у наземных и подземных переходов столицы в целях привлечения пешеходов к ответственности. До сегодняшнего дня задержаны около 90 тыс. пешеходов. Это не только задача дорожной полиции. На участников дорожного движения также ложится ответственность", - отметил В.Асадов.

    По его мнению, водители также должны уметь регулировать движение без участия дорожной полиции: "Сегодня мы составили большое количество протоколов в связи с требованиями остановки и стоянки. На "20 января", Шемахинке и других территориях несет службу большое количество наших сотрудников. Здесь находится северный въезд в столицу, где необходимо создать нормальные условия для водителей. По крайней мере, сами водители должны соблюдать требования дорожных знаков".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi