​Госадминистрация гражданской авиации: Нет никаких ограничений в использовании воздушного пространства Азербайджана

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Нет никаких ограничений в использовании воздушного пространства Азербайджана. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана.

"Площадь воздушного пространства Азербайджана, включая часть Каспийского моря, составляет 168 тыс. кв.км. Сейчас нет никаких ограничений в использовании воздушного пространства Азербайджана", - говорится в заявлении.

Ежедневно в воздушном пространстве Азербайджана осуществляется 400-450 полетов (включая транзитные). Среди них есть самолеты Qatar Airways, Turkish Airlines, Lufthansa, Air France, British Airways, Singapore Airlines и других компаний.

Полеты осуществляются с соблюдением всех мер и норм безопасности в соответствии со стандартами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO).