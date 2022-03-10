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Госслужба завела дело на ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Госслужба завела дело на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана провела разбирательство, связанное с соблюдением требований антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг посредство
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 14:59
Госслужба завела дело на ЗАО Азербайджанские железные дороги

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана провела разбирательство, связанное с соблюдением требований антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг посредством железных дорог.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По итогам разбирательств, в соответствии с законодательством, в отношении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства относительно сдачи вагонов в аренду, железнодорожных перевозок, а также применении тарифов и льгот

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