Госслужба завела дело на ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана провела разбирательство, связанное с соблюдением требований антимонопольного законодательства в сфере оказания услуг посредством железных дорог.
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
По итогам разбирательств, в соответствии с законодательством, в отношении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства относительно сдачи вагонов в аренду, железнодорожных перевозок, а также применении тарифов и льгот