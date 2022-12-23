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Госслужба зарегистрировала права собственности на построенные в Тертере дома

Госслужба зарегистрировала права собственности на построенные в Тертере дома Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики оказала услуги мобильной регистрации с целью оформления жилых домов, построенных на государственные средства в Тертерском районе взамен разрушенных и пришедших в негодность в результа
Инфраструктура
23 декабря 2022 г. 17:17
Госслужба зарегистрировала права собственности на построенные в Тертере дома

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана оказала услуги мобильной регистрации с целью оформления жилых домов, построенных на государственные средства в Тертерском районе взамен разрушенных и пришедших в негодность в результате армянского террора на этих территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

По информации, зарегистрировано 70 домов в рамках исполнения указа президента Ильхама Алиева от 7 апреля 2022 года "Об оформлении прав на жилые дома и квартиры в многоквартирных жилых домах, построенных за счет государственных средств в связи с ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных операций на территории Азербайджанской Республики, а также регулировании некоторых вопросов, связанных с земельными участками, на которых они расположены".

В общей сложности, в связи с исполнением указа зарегистрированы права собственности на 639 жилых строений.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə müharibədən sonra inşa edilmiş evlərin mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilib

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