Госслужба расследует факт сброса предприятием сточных вод в Сумгайытчай

Госслужба расследует факт сброса предприятием сточных вод в Сумгайытчай

Госслужба по надзору за использованием и охраной вод расследует факт сброса сточных вод в Сумгайытчай с предприятия "Бакинская пищевая и масляная фабрика" (Bakı Qida və Yağ Fabriki).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Предприятие расположено в поселке Г.З.Тагиева в Сумгайыте. Установлено, что сточные воды напрямую сбрасывались в реку Сумгайытчай по специально проложенному трубопроводу.

Центральной лабораторией Госагентства водных ресурсов взяты пробы воды для определения биологического и химического состава сбрасываемых сточных вод.

По данному факту начато административное расследование. По его завершении материалы дела будут переданы в суд.

Отметим, "Бакинская пищевая и масляная фабрика" входит в состав Azərsun Holdinq и занимается производством продуктов питания.