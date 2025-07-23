Госслужба расследует факт сброса предприятием сточных вод в Сумгайытчай

Госслужба по надзору за использованием и охраной вод расследует факт сброса сточных вод в Сумгайытчай с предприятия "Бакинская пищевая и масляная фабрика" (Bakı Qida və Yağ Fabriki).
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
Предприятие расположено в поселке Г.З.Тагиева в Сумгайыте. Установлено, что сточные воды напрямую сбрасывались в реку Сумгайытчай по специально проложенному трубопроводу.
Центральной лабораторией Госагентства водных ресурсов взяты пробы воды для определения биологического и химического состава сбрасываемых сточных вод.
По данному факту начато административное расследование. По его завершении материалы дела будут переданы в суд.
Отметим, "Бакинская пищевая и масляная фабрика" входит в состав Azərsun Holdinq и занимается производством продуктов питания.