Госслужба: При реконструкции дороги Муганлы-Габала мы выбрали проект с наименьшим воздействием на окружающую среду

Государственное агентство экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов неоднократно оценивало проект реконструкции участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамаха-Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Государственное агентство экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов неоднократно оценивало проект реконструкции участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

"Любой проект оказывает большое воздействие на окружающую среду. Были рассмотрены несколько вариантов и выбран проект с наименьшим воздействием на окружающую среду", - отметил он.

По словам начальника службы, реконструкция дороги очень важна с точки зрения развития туризма в регионе: "При строительстве дороги зеленые насаждения в этой зоне по возможности будут пересажены, планируется также посадка новых деревьев".