Госслужба по делам имущества в прошлом году оказала более 2 млн электронных услуг

В 2021 году Государственная служба по делам имущества при Министерстве экономики Азербайджана предоставила 2 085 482 электронные услуги.

В 2021 году Государственная служба по делам имущества при Министерстве экономики Азербайджана предоставила 2 085 482 электронные услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, это на 9,1% больше, чем в 2020 году.

1 491 517 электронных услуг, оказанных в прошлом году, были связаны с регистрацией недвижимости. Из них 1 354 792 были связаны с "Проверкой электронных заявлений".

В течение года в нотариальных конторах граждане получили 567 124 справки об обременениях на недвижимость. 21 866 заявлений поступило на получение электронных услуг по приватизации, управлению и аренде государственного имущества. Среди электронных услуг наиболее востребованной является услуга "Оплата аренды и других долгов по недвижимости". Кроме того, через портал принимаются заявки на участие в приватизации государственного имущества.