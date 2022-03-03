Госслужба автомобильного транспорта обратилась к водителям и перевозчикам

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта обратилась к водителям и перевозчикам.

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта обратилась к водителям и перевозчикам.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что, как и во всех странах, в Азербайджане проставление штампа перевозчика на разрешительных бланках является его ответственностью и обязанностью.

Безответственное отношение перевозчиков к возложенной на них обязанности приводит к неприятным последствиям, незаконной продаже бланков. Во избежание негативных ситуаций перевозчики при сдаче бланков должны проставлять штамп компании. ГСАТ выделил сотрудников, которые контролируют выполнение процедуры.

В ГСАТ также фиксируется, каким перевозчикам выдаются бланки. Это позволяет затем проводить идентификацию и расследовать случаи незаконной выдачи.