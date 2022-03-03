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Госслужба автомобильного транспорта обратилась к водителям и перевозчикам

Госслужба автомобильного транспорта обратилась к водителям и перевозчикам Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта обратилась к водителям и перевозчикам.
Инфраструктура
3 марта 2022 г. 16:09
Госслужба автомобильного транспорта обратилась к водителям и перевозчикам

Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта обратилась к водителям и перевозчикам.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что, как и во всех странах, в Азербайджане проставление штампа перевозчика на разрешительных бланках является его ответственностью и обязанностью.

Безответственное отношение перевозчиков к возложенной на них обязанности приводит к неприятным последствиям, незаконной продаже бланков. Во избежание негативных ситуаций перевозчики при сдаче бланков должны проставлять штамп компании. ГСАТ выделил сотрудников, которые контролируют выполнение процедуры.

В ГСАТ также фиксируется, каким перевозчикам выдаются бланки. Это позволяет затем проводить идентификацию и расследовать случаи незаконной выдачи.

ГСАТ рекомендует водителям и перевозчикам проявлять бдительность. Если они столкнулись с незаконной продажей разрешительных бланков, об этом следует сообщать по электронной почте [email protected], на официальную страницу в Facebook (https://www.facebook.com/AzDANX), номеру телефона (012) 566 52 58.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti sürücü və daşıyıcılara müraciət edib

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