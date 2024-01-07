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Госрегистрация недвижимости в Нахчыванской АР выросла на 44%

Госрегистрация недвижимости в Нахчыванской АР выросла на 44% В 2023 году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было зарегистрировано 10 880 единиц недвижимости, что на 43,6% больше, чем в 2022 году.
Инфраструктура
7 января 2024 г. 16:00
Госрегистрация недвижимости в Нахчыванской АР выросла на 44%

В 2023 году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было зарегистрировано 10 880 единиц недвижимости, что на 43,6% больше, чем в 2022 году.

Об этом местному бюро Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики Нахчывана.

За отчетный период зарегистрировано 3 684 единицы первичной, 7 196 – вторичной недвижимости.

В то же время из указанного числа 4 249 составили частные дома, 4 028 – земельные участки, 1 902 – квартиры, 332 – нежилые помещения, 264 – нежилые здания, 101 – имущественный комплекс и 4 - многоэтажных жилых дома.

В 2023 году в городе Нахчыване была зарегистрирована 4 971 единица недвижимости, что составило 45,6% от общего числа по автономной республике.

Кроме того, за год в НАР была проведена техническая инвентаризация 8 006 единиц недвижимости, что в свою очередь на 40,3% больше в годовом исчислении.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 44 % artıb

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