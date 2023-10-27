Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 44%

За январь-сентябрь 2023 года зарегистрировано 373 647 прав собственности на недвижимое имущество.

За январь-сентябрь 2023 года зарегистрировано 373 647 прав собственности на недвижимое имущество.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики, это на 43,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетные 9 месяцев 58 314 (15,6%) случаев пришлось на первичную регистрацию, 315 333 (84,4%) - на вторичную.

Право собственности зарегистрировано на 40 205 частных домов и дач, 72 566 квартир, 252 405 земельных участков, 2 374 нежилых зданий, 5 487 нежилых помещений, 531 имущественных комплексов, 79 многоэтажных жилых зданий. Из недвижимого имущества, зарегистрированного в государственном реестре, 76 359 приходится на город Баку, а остальные - на регионы.

В январе-сентябре 2023 года проведена техническая инвентаризация и составлен технический паспорт 300 179 объектов недвижимости, что на 47,7% больше, чем год назад. За последний год число зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 19,6% и составило 61 393.