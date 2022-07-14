Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 17%

В январе-июне текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 168 532 объекта недвижимости.

В январе-июне текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 168 532 объекта недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при министерстве экономики, это на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 42 955 - первичная, 125 577 - повторная регистрация.

Из имущества, на которое зарегистрировано право собственности, 23 057 - частные дома и дачи, 40 987 - квартиры, 98 866 - земельные участки, 1 780 - нежилые строения, 3 417 – нежилые площади, 401 - имущественный комплекс, 23 - многоэтажные жилые дома и т.д. 25,8% зарегистрированных объектов недвижимости приходятся на долю Баку, остальные - на регионы.