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Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 17%

Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 17% В январе-июне текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 168 532 объекта недвижимости.
Инфраструктура
14 июля 2022 г. 17:56
Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 17%

В январе-июне текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 168 532 объекта недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при министерстве экономики, это на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 42 955 - первичная, 125 577 - повторная регистрация.

Из имущества, на которое зарегистрировано право собственности, 23 057 - частные дома и дачи, 40 987 - квартиры, 98 866 - земельные участки, 1 780 - нежилые строения, 3 417 – нежилые площади, 401 - имущественный комплекс, 23 - многоэтажные жилые дома и т.д. 25,8% зарегистрированных объектов недвижимости приходятся на долю Баку, остальные - на регионы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı 17 % artıb

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