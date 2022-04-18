Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла более чем на 8 %

В первом квартале текущего года в Азербайджане проведено 73 346 регистраций права собственности на недвижимость, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале текущего года в Азербайджане проведено 73 346 регистраций права собственности на недвижимость, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, из них 17 979 - первичная, 55 367 - повторная регистрация.

Из имуществ, на которые зарегистрированы права собственности, 10 837 - частные жилые и дачные дома, 19 253 - квартиры, 40 572 - земельные участки, 832 - нежилые здания, 1 649 - нежилые помещения, 190 - имущественные комплексы, 13 - многоэтажные жилые дома. 19 776 объектов недвижимости, зарегистрированных за отчетный период, находятся в Баку, остальные - в регионах.

За отчетный период первично зарегистрированы 3 712 частных жилых и дачных домов, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год первичная регистрация земельных участков выросла в 2,6 раза и составила 9 191.