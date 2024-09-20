О нас

Госрегистрация недвижимости в Азербайджане сократилась почти на 30%

Госрегистрация недвижимости в Азербайджане сократилась почти на 30% В январе-августе в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 239 314 объектов недвижимого имущества, что на 29,15% меньше, чем годом ранее.
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 11:53
Госрегистрация недвижимости в Азербайджане сократилась почти на 30%

В январе-августе в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 239 314 объектов недвижимого имущества, что на 29,15% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report, 39 148 (16,3%) пришлось на первичную, а 200 166 (83,7%) - на вторичную регистрацию.

За отчетный период право собственности зарегистрировано на 39 536 частных домов и дач, 55 172 квартиры, 136 179 земельных участков, 2 229 нежилых помещений, 526 имущественных комплексов, 36 многоэтажных жилых зданий.

Из зарегистрированных объектов недвижимости 63 933 приходится на Баку, остальные - на регионы.

За последний год количество зарегистрированных ипотечных договоров сократилось на 13,2% и составило 46 919.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 30 %-ə yaxın azalıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi