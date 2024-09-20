Госрегистрация недвижимости в Азербайджане сократилась почти на 30%

В январе-августе в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 239 314 объектов недвижимого имущества, что на 29,15% меньше, чем годом ранее.

В январе-августе в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 239 314 объектов недвижимого имущества, что на 29,15% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report, 39 148 (16,3%) пришлось на первичную, а 200 166 (83,7%) - на вторичную регистрацию.

За отчетный период право собственности зарегистрировано на 39 536 частных домов и дач, 55 172 квартиры, 136 179 земельных участков, 2 229 нежилых помещений, 526 имущественных комплексов, 36 многоэтажных жилых зданий.

Из зарегистрированных объектов недвижимости 63 933 приходится на Баку, остальные - на регионы.

За последний год количество зарегистрированных ипотечных договоров сократилось на 13,2% и составило 46 919.